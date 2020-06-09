Introducing the updated Proton. More services, one privacy mission. Learn more
Introducing the updated Proton. Learn more
Наша безопасная VPN отправляет ваш интернет-трафик через зашифрованный тунель VPN, поэтому ваши пароли и конфиденциальные данные остаются в безопасности даже при общедоступных или небезопасных подключениях к Интернету.
Сохраняйте конфиденциальность истории просмотров. Как швейцарский провайдер VPN, мы не регистрируем действия пользователей и не передаем данные третьим лицам. Наша анонимная служба VPN позволяет пользоваться Интернетом без слежки.
Мы создали Proton VPN для защиты журналистов и активистов, которые используют Proton Mail. Proton VPN разрушает барьеры цензуры в Интернете, позволяя вам получить доступ к любому сайту или содержимому.
Наша цель - сделать конфиденциальность в интернете доступной для всех. Для этого мы сосредоточились на создании легких в использовании и свободно доступных передовых технологий безопасности в Proton VPN.
Мы считаем, что конфиденциальность и безопасность являются основополагающими правами человека, поэтому мы также предоставляем бесплатную версию Proton VPN для общественности. В отличие от других бесплатных VPN, у нас нет подвохов. Мы не обслуживаем рекламодателей и не продаем тайно вашу историю посещений. Proton VPN Free субсидируется платными пользователями Proton VPN. Если вы хотите поддерживать конфиденциальность в сети, пожалуйста, подумайте о переходе на платный тарифный план для более высоких скоростей и дополнительных функций.
Лучшие инструменты безопасности в мире защитят вас только при их правильном и последовательном использовании. Мы сильно упростили интерфейс Proton VPN, чтобы сделать его настолько интуитивным, насколько возможно – чтобы оставались защищены каждый день без дополнительных забот.
Сеть серверов со скоростью 10 Гбит/с в сочетании с нашим уникальным набором технологий VPN Accelerator позволяет повысить скорость более чем на 400%. Используемый нами передовой алгоритм управления потоком TCP в сети обеспечивает непревзойденную производительность и стабильность соединения.
Proton VPN можно использовать на всех ваших устройствах, включая ПК, Mac, смартфоны и даже маршрутизаторы. Безопасное подключение к Интернету, которому вы можете доверять, крайне важно для сохранения конфиденциальности на вашем ноутбуке дома, мобильном устройстве в дороге или вашей рабочей станции в офисе. У Proton VPN есть специальные приложения для Windows, macOS, Linux, Chromebook, Android, Android TV и iOS/iPadOS.
Proton VPN разблокирует много популярных сетевых медиа-ресурсов, позволяя Вам смотреть любимые каналы откуда угодно в мире, как будто Вы дома. Наша быстрая серверная сеть и уникальная технология VPN Accelerator позволяют смотреть потоковое видео плавно и без ожидания загрузки. Узнать больше
VPN Accelerator - это набор уникальных технологий Proton VPN, которые могут увеличить скорость VPN более чем на 400%. Преодолевая ограничения процессора, влияющие на обработку протоколов VPN, используя передовые сетевые технологии для снижения задержки и перерабатывая сами протоколы VPN для снижения неэффективности их кода, VPN Accelerator может значительно увеличить скорость работы. Узнать больше
У Proton VPN есть сотни безопасных VPN-серверов по всему миру, включая несколько бесплатных VPN-серверов. Это гарантирует, что рядом всегда есть сервер высокой пропускной способностью, независимо от того, откуда вы подключаетесь, что обеспечивает VPN-соединения с низкими задержками для наилучшей производительности.Смотреть полный список серверов
Крупнейший в мире сервис зашифрованной электронной почты
Наша история начинается там, где родился Интернет - в ЦЕРН, где наша команда ученых-основателей встретилась. Как и Proton Mail, Proton VPN - это проект, поддерживаемый сообществом с простой целью: создание более безопасного Интернета, который также защищает гражданские свободы.Прочитайте нашу историю
В отличие от других VPN-сервисов, Proton VPN спроектирован с безопасностью в качестве основного фокуса, основываясь на опыте, полученном в работе с журналистами и активистами в этой области.
Обычные VPN-сервисы могут быть скомпрометированы, если их серверы находятся под наблюдением. Proton VPN предотвращает это, сначала передавая пользовательский трафик через Secure Core сеть в таких дружественных к конфиденциальности странах, как Швейцария и Исландия. Таким образом, даже скомпрометированный конечный VPN-сервер не покажет ваш истинный IP-адрес. Узнать больше
Proton VPN использует исключительно шифры с совершенной прямой секретностью, что означает то что ваш зашифрованный трафик не может быть захвачен и расшифрован позже, даже если ключи шифрования будут скомпрометированы в будущем. Узнать больше
NetShield - это функция фильтрации DNS, которая защищает вас от вредоносных программ, блокирует рекламу и не дает трекерам сайтов отслеживать вас при использовании Интернета. Узнать больше
Наша штаб-квартира находится в Швейцарии, которая имеет одни из самых сильных в мире законов о конфиденциальности. Швейцария также находится за пределами юрисдикции ЕС и США и не является членом сети наблюдения "четырнадцати глаз". Узнать больше
Proton VPN является VPN-сервисом без записи действий. Мы не отслеживаем и не записываем вашу деятельность в Интернете, поэтому мы не можем передать эту информацию третьим лицам. Узнать больше
Proton VPN также интегрируется с анонимной сетью Tor. С помощью одного клика вы можете направить весь свой трафик через сеть Tor и получить доступ к сайтам Onion. Узнать больше
Пользовательские профили подключения
Быстрое подключение
Быстрый выбор страны
Для запросов в службу поддержки клиентов, пожалуйста, заполните следующую форму, чтобы получить ответ как можно скорее:
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