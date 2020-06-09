Бесплатная VPN

Мы считаем, что конфиденциальность и безопасность являются основополагающими правами человека, поэтому мы также предоставляем бесплатную версию Proton VPN для общественности. В отличие от других бесплатных VPN, у нас нет подвохов. Мы не обслуживаем рекламодателей и не продаем тайно вашу историю посещений. Proton VPN Free субсидируется платными пользователями Proton VPN. Если вы хотите поддерживать конфиденциальность в сети, пожалуйста, подумайте о переходе на платный тарифный план для более высоких скоростей и дополнительных функций.

Лёгкость в использовании

Лучшие инструменты безопасности в мире защитят вас только при их правильном и последовательном использовании. Мы сильно упростили интерфейс Proton VPN, чтобы сделать его настолько интуитивным, насколько возможно – чтобы оставались защищены каждый день без дополнительных забот.

Высокая скорость VPN

Сеть серверов со скоростью 10 Гбит/с в сочетании с нашим уникальным набором технологий VPN Accelerator позволяет повысить скорость более чем на 400%. Используемый нами передовой алгоритм управления потоком TCP в сети обеспечивает непревзойденную производительность и стабильность соединения.