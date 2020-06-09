Introducing the updated Proton. More services, one privacy mission. Learn more

Introducing the updated Proton. Learn more

        
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Proton VPN on various devices

Обеспечьте себе защиту онлайн

Высокоскоростная швейцарская VPN, которая защищает вашу конфиденциальность.

Получите Proton VPN сейчас

Зачем использовать VPN

Безопасность

Наша безопасная VPN отправляет ваш интернет-трафик через зашифрованный тунель VPN, поэтому ваши пароли и конфиденциальные данные остаются в безопасности даже при общедоступных или небезопасных подключениях к Интернету.

Конфиденциальность

Сохраняйте конфиденциальность истории просмотров. Как швейцарский провайдер VPN, мы не регистрируем действия пользователей и не передаем данные третьим лицам. Наша анонимная служба VPN позволяет пользоваться Интернетом без слежки.

Свобода

Мы создали Proton VPN для защиты журналистов и активистов, которые используют Proton Mail. Proton VPN разрушает барьеры цензуры в Интернете, позволяя вам получить доступ к любому сайту или содержимому.

Безопасный Интернет для каждого

Наша цель - сделать конфиденциальность в интернете доступной для всех. Для этого мы сосредоточились на создании легких в использовании и свободно доступных передовых технологий безопасности в Proton VPN.

 

Бесплатная VPN

Мы считаем, что конфиденциальность и безопасность являются основополагающими правами человека, поэтому мы также предоставляем бесплатную версию Proton VPN для общественности. В отличие от других бесплатных VPN, у нас нет подвохов. Мы не обслуживаем рекламодателей и не продаем тайно вашу историю посещений. Proton VPN Free субсидируется платными пользователями Proton VPN. Если вы хотите поддерживать конфиденциальность в сети, пожалуйста, подумайте о переходе на платный тарифный план для более высоких скоростей и дополнительных функций.

 

Лёгкость в использовании

Лучшие инструменты безопасности в мире защитят вас только при их правильном и последовательном использовании. Мы сильно упростили интерфейс Proton VPN, чтобы сделать его настолько интуитивным, насколько возможно – чтобы оставались защищены каждый день без дополнительных забот.

 

Высокая скорость VPN

Сеть серверов со скоростью 10 Гбит/с в сочетании с нашим уникальным набором технологий VPN Accelerator позволяет повысить скорость более чем на 400%. Используемый нами передовой алгоритм управления потоком TCP в сети обеспечивает непревзойденную производительность и стабильность соединения.

 

Поддержка нескольких платформ

Proton VPN можно использовать на всех ваших устройствах, включая ПК, Mac, смартфоны и даже маршрутизаторы. Безопасное подключение к Интернету, которому вы можете доверять, крайне важно для сохранения конфиденциальности на вашем ноутбуке дома, мобильном устройстве в дороге или вашей рабочей станции в офисе. У Proton VPN есть специальные приложения для Windows, macOS, Linux, Chromebook, Android, Android TV и iOS/iPadOS.

Смотрите трансляции из любой точки мира

Proton VPN разблокирует много популярных сетевых медиа-ресурсов, позволяя Вам смотреть любимые каналы откуда угодно в мире, как будто Вы дома. Наша быстрая серверная сеть и уникальная технология VPN Accelerator позволяют смотреть потоковое видео плавно и без ожидания загрузки. Узнать больше

VPN Accelerator

VPN Accelerator - это набор уникальных технологий Proton VPN, которые могут увеличить скорость VPN более чем на 400%. Преодолевая ограничения процессора, влияющие на обработку протоколов VPN, используя передовые сетевые технологии для снижения задержки и перерабатывая сами протоколы VPN для снижения неэффективности их кода, VPN Accelerator может значительно увеличить скорость работы. Узнать больше

 

World Map of VPN Locations

 

Глобальная сеть серверов VPN

У Proton VPN есть сотни безопасных VPN-серверов по всему миру, включая несколько бесплатных VPN-серверов. Это гарантирует, что рядом всегда есть сервер высокой пропускной способностью, независимо от того, откуда вы подключаетесь, что обеспечивает VPN-соединения с низкими задержками для наилучшей производительности.

Смотреть полный список серверов
Поддержка P2P Неограниченный трафик 10 Гбит/с серверы До 10 устройств Разблокировать содержимое
Получить Proton VPN Увидеть все функции
Proton Mail Logo Proton VPN Logo

В команде создателей Proton Mail ученые, инженеры и криптографы.

Крупнейший в мире сервис зашифрованной электронной почты

Наша история начинается там, где родился Интернет - в ЦЕРН, где наша команда ученых-основателей встретилась. Как и Proton Mail, Proton VPN - это проект, поддерживаемый сообществом с простой целью: создание более безопасного Интернета, который также защищает гражданские свободы.

Прочитайте нашу историю

Уникальные функции для VPN с повышенной безопасностью

В отличие от других VPN-сервисов, Proton VPN спроектирован с безопасностью в качестве основного фокуса, основываясь на опыте, полученном в работе с журналистами и активистами в этой области.

SecureCore Icon

Secure Core

Обычные VPN-сервисы могут быть скомпрометированы, если их серверы находятся под наблюдением. Proton VPN предотвращает это, сначала передавая пользовательский трафик через Secure Core сеть в таких дружественных к конфиденциальности странах, как Швейцария и Исландия. Таким образом, даже скомпрометированный конечный VPN-сервер не покажет ваш истинный IP-адрес. Узнать больше

PFS Icon

Совершенная прямая секретность

Proton VPN использует исключительно шифры с совершенной прямой секретностью, что означает то что ваш зашифрованный трафик не может быть захвачен и расшифрован позже, даже если ключи шифрования будут скомпрометированы в будущем. Узнать больше

netshield

Блокировщик рекламы (NetShield)

NetShield - это функция фильтрации DNS, которая защищает вас от вредоносных программ, блокирует рекламу и не дает трекерам сайтов отслеживать вас при использовании Интернета. Узнать больше

Swiss Icon

В Швейцарии

Наша штаб-квартира находится в Швейцарии, которая имеет одни из самых сильных в мире законов о конфиденциальности. Швейцария также находится за пределами юрисдикции ЕС и США и не является членом сети наблюдения "четырнадцати глаз". Узнать больше

No Logs Icon

Политика отсутствия журналов активности

Proton VPN является VPN-сервисом без записи действий. Мы не отслеживаем и не записываем вашу деятельность в Интернете, поэтому мы не можем передать эту информацию третьим лицам. Узнать больше

Tor Icon

Tor через VPN

Proton VPN также интегрируется с анонимной сетью Tor. С помощью одного клика вы можете направить весь свой трафик через сеть Tor и получить доступ к сайтам Onion. Узнать больше

Пользовательские профили подключения

Proton VPN Screenshot 1

Быстрое подключение

Proton VPN Screenshot 2

Быстрый выбор страны

Proton VPN Screenshot 3

 

 

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Что говорят наши пользователи

protestTech

My personal recommendation is @ProtonVPN which has a free tier that you can use forever. It doesn't keep logs so even if someone did try and make hem hand over data, there's nothing to hand over. It's quick, easy to use and easy to set up on your phone and PC.

Martin Bishop

Absolutely love your service and your ethics @ProtonVPN. Keep doing what you're doing and you've got a customer for life!! #privacy #vpn #freedom #internet

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Wow! My telecom, Telenor, just gifted a double up for 3 months to 150/150 Mb/s. Tips hat, but even more impressive running the speedtest while using @ProtonVPN I got 125/100 Mb/s!!!! That is 12 times the speed I got from previous service. h/t @ProtonMail https://t.co/aNc2neZSU1 pic.twitter.com/cO2DprdaRI

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@ProtonVPN Wanted to thank you for the outstanding service your company offers - I have used vpn service over the years, and seen many.

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